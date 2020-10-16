Маттиа Перин: «Уверен, коронавирус изобрели в лаборатории»
Вратарь «Дженоа» Маттиа Перин заявил, что уверен в искусственном происхождении коронавируса.
— Я все еще уверен, что коронавирус не передался нам от животных, а был изобретен в лаборатории, — приводит La Repubblica слова Перина. — Тем не менее, все, кто утверждает, что вирус не опасен, или что его вовсе не существует — люди без совести. Боюсь ли я болезни? Все спортсмены отчасти ипохондрики, наше тело — наш инструмент, и мы всегда хотим отладить его до идеального состояния. Травмы же — совсем не то, что болезни. Болезни коварны, как неизвестный враг.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.