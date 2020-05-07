Маттиа Перин: «Некоторые игроки хотели бы возобновить серию А, другие боятся»
13:47
Вратарь «Дженоа» Маттиа Перин, арендованный у «Ювентуса», рассказал об отношении к возобновлению чемпионата Италии.
— Мысленно никто полностью не хочет завершать чемпионат, — приводит слова Перина Locker Room. - У нас разные мысли по этому поводу. Некоторые хотели бы возобновить, другие боятся. Я очень скучаю по футболу. Я хотел бы возобновить, но здоровье должно быть на первом месте.
Медицинские протоколы создаются для защиты нас всех. Основополагающее значение будет иметь фактор ответственности. Взятие ответственности за жизнь других людей давит на любого.