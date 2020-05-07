Маттиа Перин: «Некоторые игроки хотели бы возобновить серию А, другие боятся»

Вратарь «Дженоа» Маттиа Перин, арендованный у «Ювентуса», рассказал об отношении к возобновлению чемпионата Италии.

— Мысленно никто полностью не хочет завершать чемпионат, — приводит слова Перина Locker Room . - У нас разные мысли по этому поводу. Некоторые хотели бы возобновить, другие боятся. Я очень скучаю по футболу. Я хотел бы возобновить, но здоровье должно быть на первом месте.