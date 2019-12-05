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Матерацци пошутил над Ибрагимовичем, вспоминая победу в Лиге чемпионов

18:56
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Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци в своем Instagram вспомнил о победе команды в Лиге чемпионов в сезоне-2009/10. Он пошутил над экс-форвардом «нерадзурри» Златаном Ибрагимовичем.

— Пришел, увидел, победил, — написал Матерацци. В любом случае, спасибо тебе, Златан Ибрагимович. Без тебя мы ни за что не выиграли бы.

К тому моменту шведского форварда уже не было в команде. Он перешел в «Барселону» в обмен на Самюэля Это'О, которого Матерацци также отметил в своем посте.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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