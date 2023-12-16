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Матч «Наполи» — «Кальяри» отложен из-за повреждения крыши на стадионе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Встреча между «Наполи» и «Кальяри» в 16-м туре итальянской серии А отложена на полчаса, сообщает Football Italia.

Игра должна была стартовать в 20.00 по московскому времени. Сообщается, что на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе, где должен пройти матч, из-за сильного ветра повредилась крыша. Ситуация признана опасной для зрителей, поэтому встреча отложена на полчаса.

Перед началом матча «Наполи» с 24 очками занимает шестое место в серии А. «Кальяри» (13 очков) идет 16-м в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 16-й тур
16 дек, 20:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Кальяри

Футбол
ФК Кальяри
ФК Наполи
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«Лечче» победил в серии А впервые с сентября, обыграв «Фрозиноне»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
9
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Торино 15 5 5 5 13-16 20
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 16 4 4 8 16-21 16
15
 Сассуоло 15 4 3 8 22-28 15
16
 Кальяри 15 3 4 8 15-27 13
17
 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
18
 Эмполи 15 3 3 9 10-27 12
19
 Верона 15 2 5 8 13-22 11
20
 Салернитана 15 1 5 9 11-30 8
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15.12 22:45
Дженоа – Ювентус
 1 : 1
16.12 17:00
Лечче – Фрозиноне
 2 : 1
16.12 20:00
Наполи – Кальяри
 - : -
16.12 22:45
Торино – Эмполи
 - : -
17.12 14:30
Милан – Монца
 - : -
17.12 17:00
Фиорентина – Верона
 - : -
17.12 17:00
Удинезе – Сассуоло
 - : -
17.12 20:00
Болонья – Рома
 - : -
17.12 22:45
Лацио – Интер
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18.12 22:45
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 13 1 3
Ромелу Лукаку

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Рома

 13 1 3
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