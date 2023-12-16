Гол Кварацхелии принес «Наполи» победу над «Кальяри»
«Наполи» дома обыграл «Кальяри» в матче 16-го тура итальянской серии А — 2:1.
Счет на 69-й минуте открыл Виктор Осимхен. На 72-й минуте гости сравняли счет благодаря голу Леонардо Паволетти. Победу неаполитанцам принес Хвича Кварацхелия, забивший с передачи Осимхена на 75-й минуте.
«Наполи» (27 очков) поднялся на четвертое место в серии А. «Кальяри» (13) идет на 16-й строчке в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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|
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|1
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|38
|
2
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|16
|11
|4
|1
|24-10
|37
|
3
|Милан
|15
|9
|2
|4
|26-18
|29
|
4
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|16
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|3
|5
|28-19
|27
|
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|
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|
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|
9
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|15
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|
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|3
|6
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|
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|15
|5
|5
|5
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|20
|
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|Лечче
|16
|4
|8
|4
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|20
|
13
|Фрозиноне
|16
|5
|4
|7
|21-26
|19
|
14
|Дженоа
|16
|4
|4
|8
|16-21
|16
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|3
|8
|22-28
|15
|
16
|Кальяри
|16
|3
|4
|9
|16-29
|13
|
17
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|9
|5
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|12
|
18
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|15.12
|22:45
|
Дженоа – Ювентус
|1 : 1
|16.12
|17:00
|
Лечче – Фрозиноне
|2 : 1
|16.12
|20:30
|
Наполи – Кальяри
|2 : 1
|16.12
|22:45
|
Торино – Эмполи
|- : -
|17.12
|14:30
|
Милан – Монца
|- : -
|17.12
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|- : -
|17.12
|17:00
|
Удинезе – Сассуоло
|- : -
|17.12
|20:00
|
Болонья – Рома
|- : -
|17.12
|22:45
|
Лацио – Интер
|- : -
|18.12
|22:45
|
Аталанта – Салернитана
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|7
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
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Пауло Дибала
Рома
|5
|
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Джереми Толян
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|5
|И
|К
|Ж
|
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Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
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Даниэль Болока
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|13
|1
|3
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Ромелу Лукаку
Рома
|13
|1
|3
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