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Гол Кварацхелии принес «Наполи» победу над «Кальяри»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Наполи» — «Кальяри».
Фото Reuters

«Наполи» дома обыграл «Кальяри» в матче 16-го тура итальянской серии А — 2:1.

Счет на 69-й минуте открыл Виктор Осимхен. На 72-й минуте гости сравняли счет благодаря голу Леонардо Паволетти. Победу неаполитанцам принес Хвича Кварацхелия, забивший с передачи Осимхена на 75-й минуте.

«Наполи» (27 очков) поднялся на четвертое место в серии А. «Кальяри» (13) идет на 16-й строчке в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 16-й тур
16 дек, 20:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:1
Кальяри

Источник: Таблица серии А
Виктор Осимхен
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Кальяри
ФК Наполи
0
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Матч «Наполи» — «Кальяри» отложен из-за повреждения крыши на стадионе
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
5
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
6
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
7
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
9
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Торино 15 5 5 5 13-16 20
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 16 4 4 8 16-21 16
15
 Сассуоло 15 4 3 8 22-28 15
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
17
 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
18
 Эмполи 15 3 3 9 10-27 12
19
 Верона 15 2 5 8 13-22 11
20
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Дженоа – Ювентус
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Виктор Осимхен

Наполи

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Интер

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Пауло Дибала

Рома

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Джереми Толян

Сассуоло

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И К Ж
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Малик Тшау

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