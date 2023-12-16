Гол Кварацхелии принес «Наполи» победу над «Кальяри»

«Наполи» дома обыграл «Кальяри» в матче 16-го тура итальянской серии А — 2:1.

Счет на 69-й минуте открыл Виктор Осимхен. На 72-й минуте гости сравняли счет благодаря голу Леонардо Паволетти. Победу неаполитанцам принес Хвича Кварацхелия, забивший с передачи Осимхена на 75-й минуте.

«Наполи» (27 очков) поднялся на четвертое место в серии А. «Кальяри» (13) идет на 16-й строчке в турнирной таблице.