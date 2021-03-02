Матч 25-го тура серии А между «Лацио» и «Торино» не перенесен и пройдет 2 марта, сообщает Football Italia.

По информации источника, совет лиги принял решение провести матч в назначенный срок, несмотря на 8 случаев заражения коронавирусом у футболистов «Торино». Туринский клуб не выехал в Рим на матч, команде предстоит пройти очередное тестирование на коронавирус. Власти Турина до сих пор не разрешали команде покидать город.

Такой же случай произошел осенью с матчем 3-го тура между «Ювентусом» и «Наполи». Местные власти запретили неаполитанцам покидать город, однако лига не перенесла встречу и засчитала команде техническое поражение 0:3. Позднее, благодаря апелляции, «Наполи» смог добиться переигровки, матч состоится 17 марта.

Начало игра «Лацио» — «Торино» запланировано на 20.30.