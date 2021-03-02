«Торино» не прибыл на матч с «Лацио»
«Торино» не явился на матч 25-го тура чемпионата Италии против «Лацио». Римский клуб назвал стартовый состав, но их соперники не прибыли на игру.
? ?? ??????????#LazioTorino #CMonEagles ? pic.twitter.com/JCIihMORwr— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 2, 2021
Ранее в серии А отказались переносить матч, несмотря на восемь случаев заражения коронавирусом у футболистов «Торино». Туринский клуб не выехал в Рим на матч. Власти Турина не разрешили команде покидать пределы города.
Такой же случай произошел осенью с матчем 3-го тура между «Ювентусом» и «Наполи». Местные власти запретили неаполитанцам покидать город, однако лига не перенесла встречу и засчитала команде поражение 0:3. Позднее, благодаря апелляции, «Наполи» смог добиться переигровки, матч состоится 17 марта.
Матч «Лацио» — «Торино» должен был начаться в 20.30 по московскому времени.
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