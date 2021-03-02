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Гасперини рассказал об ожиданиях от матча «Аталанты» с «Кротоне»

17:51
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини на пресс-конференции 2 марта рассказал об ожиданиях от матча 25-го тура серии А с «Кротоне».

«Как и все матчи чемпионата, эта игра будет непростой. Мы должны быть очень внимательны. «Аталанта» уверена и хочет продолжать делать то, что делает.

Конечно, то, что у «Кротоне» сменился тренер, вызывает некоторые вопросы. «Аталанте» удается оставаться конкурентоспособной. Мы не думаем о победе в чемпионате Италии, но следим за «Ромой», «Наполи» и другими командами», — сказал Гасперини.

Матч 25-го тура серии А «Аталанта» — «Кротоне» пройдет 3 марта в Бергамо. Начало в 22.45 по московскому времени.

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