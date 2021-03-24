Матч «Интер» — «Сассуоло» перенесен на 7 апреля
19:11
Матч 28-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Сассуоло» состоится 7 апреля. Игра должна была пройти 20 марта, но была перенесена из-за четырех случаев коронавируса в миланском клубе.
Начало матча в 19.45 по московскому времени. Параллельно будет проходить другой перенесенный матч «Ювентус» — «Наполи».
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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