Андреа Пирло может возглавить «Монцу»

Экс-тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить «Монцу», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, высока вероятность, что нынешний тренер «Монцы» Раффаэле Палладино покинет клуб в межсезонье.

В связи с этим в клубе составили список из возможных сменщиков 40-летнего итальняца. В него вошли Пирло, Алессандро Неста и Марко Барони.

В минувшем сезоне «Монца» заняла 12-е место в турнирной таблице итальянской серии А.