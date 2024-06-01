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Сегодня, 18:29

Андреа Пирло может возглавить «Монцу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить «Монцу», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, высока вероятность, что нынешний тренер «Монцы» Раффаэле Палладино покинет клуб в межсезонье.

В связи с этим в клубе составили список из возможных сменщиков 40-летнего итальняца. В него вошли Пирло, Алессандро Неста и Марко Барони.

В минувшем сезоне «Монца» заняла 12-е место в турнирной таблице итальянской серии А.

Андреа Пирло
Футбол
ФК Монца
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 И В Н П +/- О
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 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
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5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 37 16 9 12 58-44 57
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
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 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
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Салернитана – Лечче
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