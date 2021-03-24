Испанские СМИ сообщили, что Роналду хочет вернуться в «Реал»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет вернуться в «Реал», утверждает Marca 24 марта. Португалец готов покинуть итальянский клуб, если получит предложение из Мадрида.

Роналду хочет уйти, так как разочарован неудачей проекта, который выстраивают в «Ювентусе». Португалец считал назначение Андреа Пирло на пост главного тренера «Юве» неубедительным шагом со стороны руководства клуба.

36-летний форвард хочет вернуться в «Реал» и убежден, что сможет принести пользу мадридскому клубу. «Реал» проанализирует ситуацию и направит предложение о трансфере игрока, если посчитает такую сделку необходимой.