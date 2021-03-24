Испанские СМИ сообщили, что Роналду хочет вернуться в «Реал»
18:26
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет вернуться в «Реал», утверждает Marca 24 марта. Португалец готов покинуть итальянский клуб, если получит предложение из Мадрида.
Роналду хочет уйти, так как разочарован неудачей проекта, который выстраивают в «Ювентусе». Португалец считал назначение Андреа Пирло на пост главного тренера «Юве» неубедительным шагом со стороны руководства клуба.
36-летний форвард хочет вернуться в «Реал» и убежден, что сможет принести пользу мадридскому клубу. «Реал» проанализирует ситуацию и направит предложение о трансфере игрока, если посчитает такую сделку необходимой.
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