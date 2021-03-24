Новый главный тренер «Фиорентины» оценил состояние Кокорина

Новый главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини заявил, что пока не представляет возможности нападающего Александра Кокорина.

«Я пока с ним не общался. Надеюсь, что он сможет быстро восстановиться, — сказал Якини в интервью клубной пресс-сслужбе. — Сейчас для нашей команды главное стать единым целым и начать набирать очки, чтобы обезопасить себя в турнирной таблице серии А».

После 28 туров серии А «Фиорентина» идет на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.