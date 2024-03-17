Матч «Аталанты» и «Фиорентины» отложен из-за сердечного приступа генерального директора «фиалок»

Пресс-служба серии А объявила о переносе матча 28-го тура «Аталанта» — «Фиорентина», который должен был состояться сегодня, 17 марта, в 20.00 по московскому времени.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, причиной переноса стал сердечный приступ генерального директора «Фиорентины» Джо Бароне. Его госпитализировали в больницу.

О новой дате и времени станет известно позже.