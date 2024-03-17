Каррера дебютировал в «Асколи» с разгромной победы

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«Асколи» обыграл «Лекко» в матче 30-го тура серии B — 4:1.

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера стал наставником «Асколи» 13 марта.

После 30 туров «Асколи» набрал 31 очко и расположился на 17-м месте. «Лекко» идет последним, набрав 21 очко.