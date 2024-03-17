«Милан» победил «Верону» и продлил победную серию до пяти матчей

«Милан» на выезде одержал победу над «Вероной» в матче 29-го тура серии А — 3:1.

У гостей в этой встрече отличились Тео Эрнандес (44-я минута), Кристиан Пулишич (50-я минута) и Самуэль Чуквуезе (79-я минута). За хозяев единственный гол на 64-й минуте забил Тиджани Нослин.

«Милан» продлил победную серию до пяти матчей во всех турнирах. Команда с 62 очками занимает 2-е место в чемпионате Италии. «Верона» с 26 баллами идет на 15-й строчке.