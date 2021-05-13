Мать Роналду заявила, что обсудит с сыном его возвращение в «Спортинг»
13:23
Мать форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Долореш Авейру заявила, что поговорит с сыном по поводу его возращения в «Спортинг», передает Marca.
По данным источника, мама 36-летнего игрока сказала болельщикам португальского клуба, которые вышли на улицу праздновать чемпионство команды, что обсудит с Роналду его возможное будущее в «Спортинге».
«Я поговорю с ним, чтобы вернуть его», — сказала Долореш.
Роналду является воспитанником «Спортинга». В этом сезоне клуб впервые за 19 лет стал чемпионом Португалии.
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