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Мать Роналду заявила, что обсудит с сыном его возвращение в «Спортинг»

13:23
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Мать форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Долореш Авейру заявила, что поговорит с сыном по поводу его возращения в «Спортинг», передает Marca.

По данным источника, мама 36-летнего игрока сказала болельщикам португальского клуба, которые вышли на улицу праздновать чемпионство команды, что обсудит с Роналду его возможное будущее в «Спортинге».

«Я поговорю с ним, чтобы вернуть его», — сказала Долореш.

Роналду является воспитанником «Спортинга». В этом сезоне клуб впервые за 19 лет стал чемпионом Португалии.

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