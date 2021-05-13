Рабьо высказался о концовке сезона серии А

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо рассказал, что думает о текущем сезоне чемпионата Италии.

«Трудный сезон для всех, я старался изо всех сил. Люди всегда ждут большего, но я думаю, что я и в прошлом сезоне хорошо работал», — цитирует Рабьо DAZN.

Посде 36 туров серии А «Ювентус» набрал 72 балла и располагается на 5-м месте. От зоны Лиги чемпионов клуб отстает на 1 очко.