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Рабьо высказался о концовке сезона серии А

11:38
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо рассказал, что думает о текущем сезоне чемпионата Италии.

«Трудный сезон для всех, я старался изо всех сил. Люди всегда ждут большего, но я думаю, что я и в прошлом сезоне хорошо работал», — цитирует Рабьо DAZN.

Посде 36 туров серии А «Ювентус» набрал 72 балла и располагается на 5-м месте. От зоны Лиги чемпионов клуб отстает на 1 очко.

Дополнительная информация:

https://www.dazn.com/

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