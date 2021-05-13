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Лукаку грозит штраф за празднование дня рождения в компании 24 человек

13:46
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Форвард «Интера» Ромелу Лукаку может быть оштрафован за празднование дня рождения, Corriere della Sera.

По сведениям источника, бельгиец отмечал день рождения в отеле, где присутствовало 24 человека, включая Ашрафа Хакими, Ивана Перишича и Эшли Янга. Вечеринка закончилась в 3 часа ночи приездом полиции. Сообщается, что директор отеля и гости будут наказаны за нарушения антиковидных правил.

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии-2020/21. Лукаку в 42 матчах за клуб забил 28 голов и сделал 10 результативных передач.

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