Лукаку грозит штраф за празднование дня рождения в компании 24 человек

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку может быть оштрафован за празднование дня рождения, Corriere della Sera.

По сведениям источника, бельгиец отмечал день рождения в отеле, где присутствовало 24 человека, включая Ашрафа Хакими, Ивана Перишича и Эшли Янга. Вечеринка закончилась в 3 часа ночи приездом полиции. Сообщается, что директор отеля и гости будут наказаны за нарушения антиковидных правил.

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии-2020/21. Лукаку в 42 матчах за клуб забил 28 голов и сделал 10 результативных передач.