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Массимо Каррера может возглавить «Удинезе»

00:20

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера входит в число кандидатов на пост главного тренера «Удинезе», информирует Sky Sport Italia. Он может сменить Игора Тудора, который, скорее всего, будет уволен до матча с «Дженоа» в воскресенье.

В число других претендентов на пост главного тренера входят Франческо Гвидолин, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино.

Кроме того, клуб контактировал с Дженнаро Гаттузо. Однако этот вариант отпадает по финансовым причинам.

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