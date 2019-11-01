Массимо Каррера может возглавить «Удинезе»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера входит в число кандидатов на пост главного тренера «Удинезе», информирует Sky Sport Italia. Он может сменить Игора Тудора, который, скорее всего, будет уволен до матча с «Дженоа» в воскресенье.

В число других претендентов на пост главного тренера входят Франческо Гвидолин, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино.

Кроме того, клуб контактировал с Дженнаро Гаттузо. Однако этот вариант отпадает по финансовым причинам.