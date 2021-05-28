Моуринью хочет пригласить Роналду в «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет пригласить форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в римский клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, португальский тренер хочет, чтобы Роналду перешел в «Рому» в летнее трансферное окно. Однако помешать этому может высокая зарплата футболиста, которая составляет 31 миллион евро в год.

Контракт 36-летнего Роналду с «Юве» рассчитан до лета 2022 года. Моуринью возглавил «Рому» несколько недель назад. Но к своим обязанностям он приступит в июне.