Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Моуринью хочет пригласить Роналду в «Рому»

16:11
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Теги:

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет пригласить форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в римский клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, португальский тренер хочет, чтобы Роналду перешел в «Рому» в летнее трансферное окно. Однако помешать этому может высокая зарплата футболиста, которая составляет 31 миллион евро в год.

Контракт 36-летнего Роналду с «Юве» рассчитан до лета 2022 года. Моуринью возглавил «Рому» несколько недель назад. Но к своим обязанностям он приступит в июне.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Алексей Олейник: «Шнуров — балбес, дебил и придурок. Сделали его кем-то в культуре»
Лига чемпионов: и Гвардьола, и Тухель заслужили победу. Но останется только один
Вайсфельд назвал приглашение Бобровского в сборную логичным шагом
Главное о коронавирусе в России и мире на 28 мая: статистика и факты

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд