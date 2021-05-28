Моуринью хочет пригласить Роналду в «Рому»
16:11
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет пригласить форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в римский клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, португальский тренер хочет, чтобы Роналду перешел в «Рому» в летнее трансферное окно. Однако помешать этому может высокая зарплата футболиста, которая составляет 31 миллион евро в год.
Контракт 36-летнего Роналду с «Юве» рассчитан до лета 2022 года. Моуринью возглавил «Рому» несколько недель назад. Но к своим обязанностям он приступит в июне.
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