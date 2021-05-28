«Торино» объявил о назначении Ивана Юрича главным тренером команды

«Торино» объявил о назначении Ивана Юрича на пост главного тренера команды.

45-летний хорватский специалист подписал контракт с туринским клубом на 3 года.

Прежним местом работы Юрича была «Верона», которую он возглавлял с 2019 года.

В сезоне-2020/21 «Торино» занял 17-е место в чемпионате Италии, набрав 37 очков в 38 матчах.