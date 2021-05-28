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«Торино» объявил о назначении Ивана Юрича главным тренером команды

15:34
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«Торино» объявил о назначении Ивана Юрича на пост главного тренера команды.

45-летний хорватский специалист подписал контракт с туринским клубом на 3 года.

Прежним местом работы Юрича была «Верона», которую он возглавлял с 2019 года.

В сезоне-2020/21 «Торино» занял 17-е место в чемпионате Италии, набрав 37 очков в 38 матчах.

Дополнительная информация:

https://torinofc.it/news/28/05/2021/ivan-juric-allenatore-del-toro_26777

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