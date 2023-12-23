Мартинес пропускает матч «Интера» впервые с апреля 2022 года
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес пропустит матч против «Лечче» в 17-м туре чемпионата Италии из-за травмы. Таким образом, он не участвует в игре команды впервые с 9 апреля 2022 года.
Футболист получил травму в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Болоньей» (1:2).
26-летний форвард провел 16 матчей в серии А, забив 15 голов и сделав 2 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|17
|14
|2
|1
|41-7
|44
|
2
|Ювентус
|17
|12
|4
|1
|26-11
|40
|
3
|Милан
|17
|10
|3
|4
|31-20
|33
|
4
|Болонья
|17
|8
|7
|2
|21-12
|31
|
5
|Фиорентина
|17
|9
|3
|5
|26-18
|30
|
6
|Наполи
|16
|8
|3
|5
|28-19
|27
|
7
|Аталанта
|17
|8
|2
|7
|28-20
|26
|
8
|Рома
|16
|7
|4
|5
|28-19
|25
|
9
|Лацио
|17
|7
|3
|7
|18-18
|24
|
10
|Торино
|17
|6
|6
|5
|15-17
|24
|
11
|Монца
|17
|5
|6
|6
|16-18
|21
|
12
|Лечче
|17
|4
|8
|5
|19-23
|20
|
13
|Фрозиноне
|17
|5
|4
|8
|22-28
|19
|
14
|Дженоа
|17
|5
|4
|8
|18-22
|19
|
15
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|25-32
|16
|
16
|Верона
|17
|3
|5
|9
|15-23
|14
|
17
|Удинезе
|17
|1
|11
|5
|15-28
|14
|
18
|Кальяри
|17
|3
|4
|10
|16-31
|13
|
19
|Эмполи
|17
|3
|3
|11
|10-30
|12
|
20
|Салернитана
|17
|1
|6
|10
|14-36
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.12
|20:30
|
Эмполи – Лацио
|0 : 2
|22.12
|20:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 2
|22.12
|22:45
|
Монца – Фиорентина
|0 : 1
|22.12
|22:45
|
Салернитана – Милан
|2 : 2
|23.12
|14:30
|
Фрозиноне – Ювентус
|1 : 2
|23.12
|17:00
|
Болонья – Аталанта
|1 : 0
|23.12
|17:00
|
Торино – Удинезе
|1 : 1
|23.12
|20:00
|
Интер – Лечче
|2 : 0
|23.12
|20:00
|
Верона – Кальяри
|2 : 0
|23.12
|22:45
|
Рома – Наполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Оливье Жиру
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|16
|1
|2
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|13
|1
|3
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