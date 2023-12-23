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Сегодня, 21:35

Мартинес пропускает матч «Интера» впервые с апреля 2022 года

Виктория Кравченко
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес пропустит матч против «Лечче» в 17-м туре чемпионата Италии из-за травмы. Таким образом, он не участвует в игре команды впервые с 9 апреля 2022 года.

Футболист получил травму в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Болоньей» (1:2).

26-летний форвард провел 16 матчей в серии А, забив 15 голов и сделав 2 результативные передачи.

ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 17 14 2 1 41-7 44
2
 Ювентус 17 12 4 1 26-11 40
3
 Милан 17 10 3 4 31-20 33
4
 Болонья 17 8 7 2 21-12 31
5
 Фиорентина 17 9 3 5 26-18 30
6
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
7
 Аталанта 17 8 2 7 28-20 26
8
 Рома 16 7 4 5 28-19 25
9
 Лацио 17 7 3 7 18-18 24
10
 Торино 17 6 6 5 15-17 24
11
 Монца 17 5 6 6 16-18 21
12
 Лечче 17 4 8 5 19-23 20
13
 Фрозиноне 17 5 4 8 22-28 19
14
 Дженоа 17 5 4 8 18-22 19
15
 Сассуоло 17 4 4 9 25-32 16
16
 Верона 17 3 5 9 15-23 14
17
 Удинезе 17 1 11 5 15-28 14
18
 Кальяри 17 3 4 10 16-31 13
19
 Эмполи 17 3 3 11 10-30 12
20
 Салернитана 17 1 6 10 14-36 9
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 20:30
Эмполи – Лацио
 0 : 2
22.12 20:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 2
22.12 22:45
Монца – Фиорентина
 0 : 1
22.12 22:45
Салернитана – Милан
 2 : 2
23.12 14:30
Фрозиноне – Ювентус
 1 : 2
23.12 17:00
Болонья – Аталанта
 1 : 0
23.12 17:00
Торино – Удинезе
 1 : 1
23.12 20:00
Интер – Лечче
 2 : 0
23.12 20:00
Верона – Кальяри
 2 : 0
23.12 22:45
Рома – Наполи
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 16 1 2
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 13 1 3
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