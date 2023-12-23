Мартинес пропускает матч «Интера» впервые с апреля 2022 года

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес пропустит матч против «Лечче» в 17-м туре чемпионата Италии из-за травмы. Таким образом, он не участвует в игре команды впервые с 9 апреля 2022 года.

Футболист получил травму в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Болоньей» (1:2).

26-летний форвард провел 16 матчей в серии А, забив 15 голов и сделав 2 результативные передачи.