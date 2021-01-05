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Новости   //    Футбол   //    Италия

«Марсель» готов купить Милика за 8 миллионов евро

14:10
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«Марсель» сделал предложение «Наполи» по переходу форварда Аркадиуша Милика, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, французский клуб готов заплатить за трансфер поляка 8 миллионов евро. «Наполи» просит за переход футболиста 15 миллионов евро.

Соглашение Милика с итальянским клубом рассчитано до лета 2021 года. Сообщалось, что в 26-летнем футболисте также заинтересован «Ювентус» и «Интер».

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