Маротта подтвердил интерес «Интера» к Бельерину

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил интерес клуба к защитнику «Арсенала» Эктору Бельерину.

«Эктор Бельерин — игрок, за которым мы следим... Но я не могу сказать больше этого. Алекс Теллес? Я не могу исключить и этот вариант. Мы строим планы на трансферном рынке и посмотрим, что будет дальше.

После продажи Хакими мы планируем сохранить всех наших лучших футболистов», — приводит слова Маротты в Twitter журналист Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне Эктор Бельерин провел за Арсенал 35 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 1 гол и отдать 4 результативные передачи.