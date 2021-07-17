Маротта подтвердил интерес «Интера» к Бельерину
22:06
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил интерес клуба к защитнику «Арсенала» Эктору Бельерину.
«Эктор Бельерин — игрок, за которым мы следим... Но я не могу сказать больше этого. Алекс Теллес? Я не могу исключить и этот вариант. Мы строим планы на трансферном рынке и посмотрим, что будет дальше.
После продажи Хакими мы планируем сохранить всех наших лучших футболистов», — приводит слова Маротты в Twitter журналист Фабрицио Романо.
В минувшем сезоне Эктор Бельерин провел за Арсенал 35 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 1 гол и отдать 4 результативные передачи.
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