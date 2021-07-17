В Италии сообщают, что ЦСКА пошел на уступки в переговорах по трансферу Влашича

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич близок к переходу в «Милан», утверждает TMW.

Изначально московский клуб требовал за 23-летнего хорвата 35 миллионов евро. Но теперь красно-синие готовы немного снизить свои финансовые запросы по игроку.

Сейчас московский клуб требует за хорвата чуть менее 30 млн евро и готов обсудить вариант с арендой футболиста с обязательством его выкупа.

Ранее появилась информация, что футболист уже согласился перейти в «Милан», а сам Влашич опубликовал фото в официальном костюме с эмодзи «махать рукой».

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года — сначала на правах аренды из «Эвертона», а в 2019-м армейцы выкупили хавбека за рекордные для себя 15,7 миллиона евро.