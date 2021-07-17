Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

В Италии сообщают, что ЦСКА пошел на уступки в переговорах по трансферу Влашича

22:34
Никола Влашич. Фото Instagram
Никола Влашич. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич близок к переходу в «Милан», утверждает TMW.

Изначально московский клуб требовал за 23-летнего хорвата 35 миллионов евро. Но теперь красно-синие готовы немного снизить свои финансовые запросы по игроку.

Сейчас московский клуб требует за хорвата чуть менее 30 млн евро и готов обсудить вариант с арендой футболиста с обязательством его выкупа.

Ранее появилась информация, что футболист уже согласился перейти в «Милан», а сам Влашич опубликовал фото в официальном костюме с эмодзи «махать рукой».

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года — сначала на правах аренды из «Эвертона», а в 2019-м армейцы выкупили хавбека за рекордные для себя 15,7 миллиона евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Шкурин забил третий мяч за неполных три матча за киевское «Динамо»
Первый скандал Олимпиады в футболе: немцы не доиграли матч из-за расизма
«Зенит» — «Локомотив»: прямая трансляция матча за Суперкубок России
Ислам Махачев: «Хабиба тяжело заменить. Сейчас мой основной спарринг-партнер — Гаджи Рабаданов»
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд