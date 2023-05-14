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Сегодня, 18:26

Маротта оценил шансы «Интера» на сохранение Лукаку в команде

Мария Гусева
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о будущем нападающего Ромелу Лукаку в миланском клубе.

«Ромелу — отличный игрок, но он не принадлежит нам. Шансы сохранить Лукаку в команде на следующий сезон? Я бы оценил вероятность на 6 из 10», — цитирует Goal Маротту.

Лукаку выступает за «Интер» на правах аренды. Права на 30-летнего бельгийца принадлежат «Челси». Действующий контракт форварда с лондонским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Лукаку провел 30 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Джузеппе Маротта
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«Наполи» проиграл «Монце» в матче серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 35 26 5 4 70-25 83
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Интер 35 21 3 11 66-37 66
4
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
5
 Милан 35 17 10 8 55-41 61
6
 Аталанта 35 17 7 11 56-42 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Торино 35 13 10 12 37-39 49
9
 Монца 35 13 10 12 44-45 49
10
 Фиорентина 35 13 10 12 47-40 49
11
 Болонья 34 12 10 12 43-44 46
12
 Удинезе 35 11 13 11 45-43 46
13
 Сассуоло 35 12 8 15 43-54 44
14
 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
15
 Салернитана 35 8 14 13 43-56 38
16
 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
17
 Специя 35 6 12 17 30-56 30
18
 Верона 35 7 9 19 28-52 30
19
 Кремонезе 34 4 12 18 31-59 24
20
 Сампдория 34 3 8 23 20-61 17
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12.05 21:45
Лацио – Лечче
 2 : 2
13.05 16:00
Салернитана – Аталанта
 1 : 0
13.05 19:00
Специя – Милан
 2 : 0
13.05 21:45
Интер – Сассуоло
 4 : 2
14.05 13:30
Верона – Торино
 0 : 1
14.05 16:00
Фиорентина – Удинезе
 2 : 0
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Монца – Наполи
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Виктор Осимхен

Наполи

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Лаутаро Мартинес

Интер

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Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 20 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 32 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

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