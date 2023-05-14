Маротта оценил шансы «Интера» на сохранение Лукаку в команде

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о будущем нападающего Ромелу Лукаку в миланском клубе.

«Ромелу — отличный игрок, но он не принадлежит нам. Шансы сохранить Лукаку в команде на следующий сезон? Я бы оценил вероятность на 6 из 10», — цитирует Goal Маротту.

Лукаку выступает за «Интер» на правах аренды. Права на 30-летнего бельгийца принадлежат «Челси». Действующий контракт форварда с лондонским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Лукаку провел 30 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.