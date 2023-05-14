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Сегодня, 18:16

«Наполи» проиграл «Монце» в матче серии А

Мария Гусева
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«Наполи» на выезде проиграл «Монце» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 0:2.

Голы забили нападающие Дани Мота и Андреа Петанья.

Команда Лучано Спаллетти досрочно завоевала чемпионский титул. После этой встречи она с 83 очками продолжает лидировать в серии А. «Монца» с 49 баллами идет на девятой строчке.

Италия. Серия А. 35-й тур
14 мая, 16:00. Brianteo (Монца)
Монца
2:0
Наполи

В параллельном матче «Фиорентина» на своем поле обыграла «Удинезе» — 2:0.

В составе «фиалок» отличились полузащитники Гаэтано Кастровилли и Джакомо Бонавентура.

Команды доигрывали матч вдесятером. У хозяев на 90+6-й минуте был удален Бонавентура, у гостей — защитник Родриго Бекао.

«Фиорентина» занимает 8-е место в турнирной таблице серии А, набрав 49 очков. «Удинезе» располагается на 12-й строчке — 46 очков.

Италия. Серия А. 35-й тур
14 мая, 16:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
2:0
Удинезе

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Футбол
ФК Монца
ФК Наполи
ФК Удинезе
ФК Фиорентина
серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 35 26 5 4 70-25 83
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Интер 35 21 3 11 66-37 66
4
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
5
 Милан 35 17 10 8 55-41 61
6
 Аталанта 35 17 7 11 56-42 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Торино 35 13 10 12 37-39 49
9
 Монца 35 13 10 12 44-45 49
10
 Фиорентина 35 13 10 12 47-40 49
11
 Болонья 34 12 10 12 43-44 46
12
 Удинезе 35 11 13 11 45-43 46
13
 Сассуоло 35 12 8 15 43-54 44
14
 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
15
 Салернитана 35 8 14 13 43-56 38
16
 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
17
 Специя 35 6 12 17 30-56 30
18
 Верона 35 7 9 19 28-52 30
19
 Кремонезе 34 4 12 18 31-59 24
20
 Сампдория 34 3 8 23 20-61 17
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12.05 21:45
Лацио – Лечче
 2 : 2
13.05 16:00
Салернитана – Аталанта
 1 : 0
13.05 19:00
Специя – Милан
 2 : 0
13.05 21:45
Интер – Сассуоло
 4 : 2
14.05 13:30
Верона – Торино
 0 : 1
14.05 16:00
Фиорентина – Удинезе
 2 : 0
14.05 16:00
Монца – Наполи
 2 : 0
14.05 19:00
Болонья – Рома
 - : -
14.05 21:45
Ювентус – Кремонезе
 - : -
15.05 21:45
Сампдория – Эмполи
 - : -
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Виктор Осимхен

Наполи

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 20 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 32 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 26 1 0
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