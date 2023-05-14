«Наполи» проиграл «Монце» в матче серии А

«Наполи» на выезде проиграл «Монце» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 0:2.

Голы забили нападающие Дани Мота и Андреа Петанья.

Команда Лучано Спаллетти досрочно завоевала чемпионский титул. После этой встречи она с 83 очками продолжает лидировать в серии А. «Монца» с 49 баллами идет на девятой строчке.

В параллельном матче «Фиорентина» на своем поле обыграла «Удинезе» — 2:0.

В составе «фиалок» отличились полузащитники Гаэтано Кастровилли и Джакомо Бонавентура.

Команды доигрывали матч вдесятером. У хозяев на 90+6-й минуте был удален Бонавентура, у гостей — защитник Родриго Бекао.

«Фиорентина» занимает 8-е место в турнирной таблице серии А, набрав 49 очков. «Удинезе» располагается на 12-й строчке — 46 очков.