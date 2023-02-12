Баллотта — о «Наполи»: «Команда показывает всю свою силу»
Марко Баллотта считает, что у «Наполи» есть все шансы на победу в серии А в этом сезоне
Экс-игрок «Интера» Марко Баллотта поделился мнением о конкуренции за титул в серии А. Бывший футболист верит, что «Наполи» в этом сезоне станет чемпионом.
«Наполи» — это реальность. Не думаю, что будет, как в прошлые годы, когда клуб сдавал во второй половине чемпионата. Команда показывает всю свою силу, несмотря на то, что ушли игроки, которые казались ключевыми — Мертенс, Инсинье, Кулибали», — цитирует слова Баллотты fcinter1908.it.
После 21 тура серии А «Наполи» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 56 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|21
|18
|2
|1
|51-15
|56
|
2
|Интер
|21
|14
|1
|6
|41-26
|43
|
3
|Аталанта
|22
|12
|5
|5
|41-24
|41
|
4
|Милан
|22
|12
|5
|5
|38-30
|41
|
5
|Рома
|22
|12
|5
|5
|29-19
|41
|
6
|Лацио
|22
|11
|6
|5
|37-19
|39
|
7
|Торино
|22
|8
|6
|8
|22-23
|30
|
8
|Болонья
|21
|8
|5
|8
|28-31
|29
|
9
|Удинезе
|21
|7
|8
|6
|28-23
|29
|
10
|Эмполи
|22
|6
|9
|7
|21-28
|27
|
11
|Монца
|21
|7
|5
|9
|27-30
|26
|
12
|Ювентус
|21
|12
|5
|4
|33-17
|26
|
13
|Лечче
|22
|5
|9
|8
|22-25
|24
|
14
|Фиорентина
|21
|6
|6
|9
|23-28
|24
|
15
|Сассуоло
|21
|6
|5
|10
|24-31
|23
|
16
|Салернитана
|21
|5
|6
|10
|25-41
|21
|
17
|Специя
|22
|4
|7
|11
|19-37
|19
|
18
|Верона
|21
|3
|5
|13
|19-33
|14
|
19
|Сампдория
|21
|2
|4
|15
|10-36
|10
|
20
|Кремонезе
|21
|0
|8
|13
|15-37
|8
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.02
|22:45
|
Милан – Торино
|1 : 0
|11.02
|17:00
|
Эмполи – Специя
|2 : 2
|11.02
|20:00
|
Лечче – Рома
|1 : 1
|11.02
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|0 : 2
|12.02
|14:30
|
Удинезе – Сассуоло
|- : -
|12.02
|17:00
|
Болонья – Монца
|- : -
|12.02
|20:00
|
Ювентус – Фиорентина
|- : -
|12.02
|22:45
|
Наполи – Кремонезе
|- : -
|13.02
|20:30
|
Верона – Салернитана
|- : -
|13.02
|22:45
|
Сампдория – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|16
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|12
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|20
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|13
|1
|0
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