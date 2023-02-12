Филиппо Галли считает, что «Наполи» играет в самый современный футбол

Бывший игрок «Милана» Филиппо Галли поделился мнением о шансах топ-клубов серии А пройти в следующую стадию Лиги чемпионов.

«Наполи» играет в самый современный футбол, я думаю, что им будет легче всего против «Айнтрахта». «Порту» создаст сложности «Интеру», вне всяких сомнений. «Милану» будет еще сложнее, Антонио Конте наверняка подготовится наилучшим образом к играм с ним", — цитирует Галли fcinter1908.it.

14 и 15 февраля пройдут матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.