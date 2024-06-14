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Сегодня, 00:30

Мостовой: «Игравший человек для меня всегда будет стоять выше этих Абаскалей»

Александр Мостовой
Колумнист
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Гильермо Абаскаль — бывший главный тренер «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Один из лучших футболистов в истории России Александр Мостовой в авторской рубрике «Царь говорит» перед стартом Евро-2024 высказался о тренерах, которые не играли в футбол.

«Мне ставят в пример того же Моуринью — дескать, сам в футбол не играл, но сколько выиграл как тренер. Я отвечаю: во-первых, Моуринью такой один, — подчеркнул Мостовой. — Во-вторых, никогда я не поставлю Моуринью выше Анчелотти, Дешама и Гвардиолы. Игравший человек для меня всегда будет стоять выше этих Абаскалей. У меня есть товарищи-врачи. Почему-то не прошу по дружбе: «Давай я тебе помогу в хирургии». А в футбол любители лезут и лезут!»

Бывший футболист сборной России выразил удовлетворение, что мода на тренеров, которые сами не играли, сходит.

«Сегодня специально дома посмотрю, много ли таких тренеров на чемпионате Европы — сразу приходят на ум Нагельсманн, Тедеско, Рангник... Мне интересно — почему такие, не игравшие, не идут в баскетбол? Или хоккей? Вот я поигрываю в хоккей — если мой тренер выйдет на лед и сразу упадет, я подумаю: уважаемый, чему ты меня можешь научить, если сам не умеешь? Но в футболе еще встречаются. Правда, рядом с каждым сидит по пять помощников, которые играли. Указывают, поправляют», — отметил Мостовой.

Доменико Тедеско. «На Евро два экс-тренера «Спартака». Тедеско меня раздражает. Якина вообще не помню». Первая колонка Александра Мостового для «СЭ»

Александр Мостовой
Евро-2024
Гильермо Абаскаль
Жозе Моуринью
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