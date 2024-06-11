Барелла продлил контракт с «Интером»

Полузащитник «Интера» Николо Барелла продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте миланцев.

Новое соглашение 27-летнего итальянца рассчитано до лета 2029 года.

Барелла выступает за «Интер» с 2019 года. В минувшем сезоне полузащитник провел за черно-синих 48 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.