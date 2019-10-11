Маркизио резко высказался о бомбардировке Турцией Сирии

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в резкой форме прокомментировал бомбардировки Турцией территории Сирии, которую удерживают курды.

«Я вижу, как мир постепенно превращается в пустыню. Я слышу приближение шума, который убьет нас, я чувствую боль миллионов людей», — написала Анна Франк в своем дневнике в 1942 году.

Сегодня, 77 лет спустя в Сирии начались бомбардировки Турцией территории курдов. Позор всему мировому сообществу. Мы должны чувствовать ответственность за каждую жертву, — написал Маркизио в Facebook.