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Маркизио резко высказался о бомбардировке Турцией Сирии

20:00

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в резкой форме прокомментировал бомбардировки Турцией территории Сирии, которую удерживают курды.

«Я вижу, как мир постепенно превращается в пустыню. Я слышу приближение шума, который убьет нас, я чувствую боль миллионов людей», — написала Анна Франк в своем дневнике в 1942 году.

Сегодня, 77 лет спустя в Сирии начались бомбардировки Турцией территории курдов. Позор всему мировому сообществу. Мы должны чувствовать ответственность за каждую жертву, — написал Маркизио в Facebook.

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