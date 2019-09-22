Марио Балотелли: «Последний раз я столько весил еще в «Манчестер Сити»

Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли отметил, что набрал в команде очень хорошую форму. По словам итальянца, он сбросил вес до своего уровня в «Манчестер Сити». За английскую команду форвард играл с 2010 по 2013 год.

— Думаю, за последние полтора месяца я работал усерднее, чем когда-либо за десятилетие своей карьеры, — цитирует DAZN Балотелли. — Я еще не настроен на матчи, я провел только две товарищеские игры, но сейчас я в отличной форме. Последний раз такой вес у меня был в «Манчестер Сити».

Конечно, моя цель — попасть в сборную Италии на Евро. Но сейчас главная задача — набрать формау как можо быстрее.