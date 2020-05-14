Марио Балотелли: «Первые дни на карантине сходил с ума. Не умею готовить, поэтому ел картон и грыз стены»

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли рассказал, что столкнулся с трудностями во время карантина из-за пандемии коронавируса.

— Если сейчас кто-нибудь отдаст мне пас, то, боюсь, я не смогу обработать его первым же касанием, — приводит Football Italia слова Балотелли. — Уже два месяца не трогал мяч. Первые пару недель на карантине просто сходил с ума, потому что был совсем один. Моя дочь — в Неаполе, сын — в Цюрихе, мама уже пожилая и ей нужно беречь себя, братья — на карантине со своими детьми, так что я был предоставлен самому себе. Было непросто. Если нет беговой дорожки, то тренироваться невозможно. Приходилось ходить в ближайший парк и бегать, хоть это и запрещено. Я совсем не умею готовить, так что первые три дня я буквально ел картон и пытался грызть стены. К счастью, позднее появилась возможность заказывать еду на дом.

В Италии зарегистрировано 222 104 случая заражения коронавирусом. Зарегистрировано 31 106 летальных исходов, выздоровел 112 541 человек.

Ранее сообщалось, что сезон-2019/20 в Италии планируется возобновить 13 июня.