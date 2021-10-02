Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли прокомментировал итог матча седьмого тура чемпионата Италии против «Торино» (1:0). Он забил единственный мяч в этой игре.

«Джорджо Кьеллини ударил меня головой (во время празднования — Прим. «СЭ»), завтра у меня будет синяк, — цитирует Локателли Football Italia. — Команда хорошо приняла меня, у нас отличный коллектив друзей. Это очень важно.

Мы выиграли дерби, это великолепное чувство. Но нам также нужен был шаг вперед в турнирной таблице. Теперь впереди перерыв на матчи сборных, мы можем перезарядить батарейки, а затем продолжить с того места, где закончили.

Тренер многого ждет от меня. Я стараюсь делать все, чтобы прогрессировать. Сегодня было нелегко. Феде (Бернардески — Прим. «СЭ») увидел меня и отдал великолепный пас. Это был хороший гол. Несомненно, в «Ювентусе» философия футбола отличается от той, что была в «Сассуоло». Мы здесь для того, чтобы побеждать. Мы хотим этого".

«Ювентус» набрал 11 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице.