Аллегри считает, что «Ювентус» провел лучший матч в сезоне

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал итог матча седьмого тура чемпионата Италии против «Торино» (1:0).

«Мы были слишком статичными в первом тайме, особенно справа, — цитирует специалиста Football Italia. — В концовке первого тайма Кин сыграл лучше, но мы слишком часто теряли мяч. Постепенно «Торино» терял в интенсивности, а мы начали больше двигаться. Чем больше вы двигаетесь, тем больше соперник теряет из виду ключевые точки поля.

Локателли хорошо освоился в команде. Он еще может серьезно прибавить. Ему нужно прибавить в выборе позиции. Он может варьировать движение, как и игру в короткий или длинный пас. Было бы обидно не победить, сыграв такой матч. Думаю, что это была наша лучшая игра в сезоне, если не считать первый тайм матча с «Миланом».

Единственный мяч забил Мануэль Локателли.