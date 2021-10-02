Аллегри считает, что «Ювентус» провел лучший матч в сезоне
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал итог матча седьмого тура чемпионата Италии против «Торино» (1:0).
«Мы были слишком статичными в первом тайме, особенно справа, — цитирует специалиста Football Italia. — В концовке первого тайма Кин сыграл лучше, но мы слишком часто теряли мяч. Постепенно «Торино» терял в интенсивности, а мы начали больше двигаться. Чем больше вы двигаетесь, тем больше соперник теряет из виду ключевые точки поля.
Локателли хорошо освоился в команде. Он еще может серьезно прибавить. Ему нужно прибавить в выборе позиции. Он может варьировать движение, как и игру в короткий или длинный пас. Было бы обидно не победить, сыграв такой матч. Думаю, что это была наша лучшая игра в сезоне, если не считать первый тайм матча с «Миланом».
Единственный мяч забил Мануэль Локателли.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю