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Маноло Габбьядини — о коронавирусе: «Болезнь прошла легко, у меня была лихорадка в течение дня и сильный кашель»

15:04
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Форвард «Сампдории» Маноло Габбьядини рассказал о своем самочувствии. Нападающий выздоровел после коронавируса.

— Я в порядке, я уже начал тренироваться дома, как могу, — приводит слова Габбьядини Sky Sport Italia. — Я поправился, у моей семьи тоже все хорошо.

Эта трагедия глубоко затронула меня, поскольку она затронула миллионы итальянцев и людей во всем мире. Я был дома, думал прежде всего о моих родителях, которые были заперты в доме в течение месяца.

Моя болезнь была легкой, у меня была лихорадка в течение дня и сильный кашель в течение 5-6 дней. Когда я был дома, доктор звонил мне каждый день, и я всегда был под контролем. Теперь у меня отрицательный результат. Я должен ждать еще 24 часа для второго мазка, который даст мне уверенность в том, что меня вылечили.

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