Манджукич заработает 12 миллионов евро в Катаре

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич станет игроком катарского «Аль-Духаиль». 33-летний хорват подпишет контракт до конца 2021 года. За это время он заработает 12 миллионов евро, сообщает в Twitter итальянский журналист Никола Скира.

Fumata bianca dopo aver superato le visite mediche per Mario #Mandzukic con l'#AlDuhail. Il croato guadagner? complessivamente 12 milioni di euro. Contratto fino al 2021. #calciomercato — Nicol? Schira (@NicoSchira) December 22, 2019

Манджукич в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Юве». Сообщается, что он мог перейти в «Аль-Духаиль» летом 2019 года.