Манджукич получил предложение из Катара

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич намерен покинуть туринский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

На 33-летнего хорвата претендует «Манчестер Юнайтед», однако Манджукич может отказаться от предложения английского клуба и выбрать более выгодный с финансовой точки зрения вариант в менее престижном чемпионате.

У Манджукича уже есть предложение из Катара. Местный клуб готов платить ему 7,5 миллиона евро в год. Ранее сообщалось, что китайский клуб готов предложить нападающему 2-летний контракт, по которому он заработает 9 миллионов.

Форвард не входит в планы главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри. Хорват не только остался вне заявки на Лигу чемпионов, но и даже не тренируется с командой.

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