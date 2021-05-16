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Манджукич покинет «Милан» по окончании сезона

14:58
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Нападающий «Милана» Марио Манджукич покинет команду по окончании сезона, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «россонери» не станут продлевать соглашение с 34-летним хорватом, которое действует до конца июня 2021 года.

Манджукич перешел в «Милан» в январе 2021 года. Форвард принял участие в 9 матчах в составе «россонери» и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/milan-mandzukic-non-verra-confermato-48622

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