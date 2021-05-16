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«Ювентус» подпишет новый контракт с Куадрадо, который сделал дубль в матче с «Интером»

14:38
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«Ювентус» продлит контракт с Хуаном Куадрадо, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 32-летний колумбиец подпишет новое соглашение до конца сезона-2022/23. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2020/21 Куадрадо провел 38 матчей за «Ювентус», на его счету 2 гола и 19 результативных передач. В субботу, 15 мая колумбиец сделал дубль и принес команде победу над «Интером» (3:2) в матче 37-го тура чемпионата Италии.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/cuadrado-e-l-uomo-in-piu-la-juve-non-perde-tempo-il-rinnovo-di-c-90577

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