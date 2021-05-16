«Ювентус» подпишет новый контракт с Куадрадо, который сделал дубль в матче с «Интером»
14:38
«Ювентус» продлит контракт с Хуаном Куадрадо, сообщает Calciomercato.
По информации источника, 32-летний колумбиец подпишет новое соглашение до конца сезона-2022/23. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.
В сезоне-2020/21 Куадрадо провел 38 матчей за «Ювентус», на его счету 2 гола и 19 результативных передач. В субботу, 15 мая колумбиец сделал дубль и принес команде победу над «Интером» (3:2) в матче 37-го тура чемпионата Италии.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/cuadrado-e-l-uomo-in-piu-la-juve-non-perde-tempo-il-rinnovo-di-c-90577
Читайте также
Медведева вернулась к Тутберидзе, чтобы завершить карьеру? Фигуристка ни разу не вышла на лед и теперь вне сборной
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю