«Ювентус» подпишет новый контракт с Куадрадо, который сделал дубль в матче с «Интером»

«Ювентус» продлит контракт с Хуаном Куадрадо, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 32-летний колумбиец подпишет новое соглашение до конца сезона-2022/23. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2020/21 Куадрадо провел 38 матчей за «Ювентус», на его счету 2 гола и 19 результативных передач. В субботу, 15 мая колумбиец сделал дубль и принес команде победу над «Интером» (3:2) в матче 37-го тура чемпионата Италии.