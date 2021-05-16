«Фиорентина» без Кокорина проиграла «Наполи»
«Фиорентина» в домашнем матче 37-го тура серии А проиграла «Наполи» (0:2).
В составе победителей голами отметились Лоренцо Инсинье. Гол в свои ворота забил Лоренцо Венути.
Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин провел весь матч на скамейке запасных.
После 37 туров серии А «Фиорентина» (39) занимает 13-е место, «Наполи» (76) — на 3-й позиции.
Чемпионат Италии. Серия А
37-й тур
«Фиорентина» — «Наполи» — 0:2 (0:0)
Голы: Инсинье, 56 (0:1). Венути, 67 — в свои ворота (0:2).
Нереализованный пенальти: Инсинье, 56 (вратарь)
«Фиорентина»: Терраччано, Касерес, Пеццела, Венути, Миленкович, Бонавентура (Кальехон, 77), Бираги (Игор, 66), Кастровилли (Эйсерик, 66), Пульгар, Рибери (Куаме, 83), Влахович.
«Наполи»: Мерет, Манолас, Хюсай, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Мертенс, 77), Бакайоко, Руис, Инсинье, Политано (Лосано, 77), Осимен (Петанья, 84).
Предупреждения: Ррахмани, 21. Миленкович, 31. Рибери, 43. Касерес, 49. Кастровилли, 61. Пеццела, 79.
Судья: Абиссо (Италия).
16 мая. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю