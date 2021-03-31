«Ювентус» потратил на агентские вознаграждения в 2020 году более 20 миллионов евро

Итальянская федерация футбола (FIGC) опубликовала данные о расходах клубов серии А на агентские вознаграждения в 2020 году.

Больше всех среди клубов на вознаграждение потратился «Ювентус» — 20,8 млн евро. На втором месте «Рома» (19,2 млн евро), замыкает тройку лидеров «Милан» (14,3 млн евро). Также среди лидеров «Наполи» (12 млн евро), «Фиорентина» (9,7 млн евро) и «Интер» (9 млн евро). «Аталанта», за которую выступает полузащитник Алексей Миранчук, потратила на агентиские вознаграждения 6 млн евро.

Общая сумма на агентские вознаграждения в 2020 году составила 138 млн евро, что меньше по сравнению с 2019-м почти на 50 млн евро.