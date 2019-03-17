Манчини поздравил Трапаттони с 80-летием

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поздравил с днем рождения знаменитого итальянского футболиста и тренера Джованни Трапаттони. Сегодня ему исполнилось 80 лет.

- С днем рождения, Трап, тренер победитель и джентльмен. 80 лет - это серьезнейший рубеж. Для всех нас вы учитель, но я так и не смог научиться свистеть, как вы, - написал Манчини в Твиттере.

Auguri Trap, allenatore vincente e gentiluomo! 80 anni sono un grandissimo traguardo. Sei un maestro per tutti noi, ma non sono mai riuscito a imparare a fischiare come fai tu.#Buoncompleanno #Trapattoni – Roberto Mancini (@robymancio) 17 марта 2019 г.

Джованни Трапаттони в качестве игрока выступал за "Милан" и "Варезе". С "Миланом" он дважды стал чемпионом Италии, выиграл Кубок страны, два раза выиграл Кубок европейских чемпионов, по разу - Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок.

Тренировал "Милан", "Ювентус", "Интер", "Баварию", "Кальяри", "Фиорентину", сборную Италии, "Бенфику", "Штутгарт", "Зальцбург" и сборную Ирландии.

В качестве тренера семь раз становился чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок страны. Чемпион Германии, Португалии и Австрии. По разу выиграл Кубок европейских чемпионов и Кубок обладателей кубков - трижды Кубок УЕФА.

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