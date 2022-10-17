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Сегодня, 13:13

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать нападающего «Милана» Леау

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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нападающего «Милана» Рафаэла Леау. Об этом сообщает Sky Sports.

23-летний нападающий присоединился к «Милану» в августе 2019 года. Всего за итальянский клуб он провел 128 матчей, забил 31 мяч и отдал 29 результативных передач.

Ранее сообщалось, что португальским футболистом также интересуются «Челси» и «Пари Сен-Жермен».

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12722780/manchester-united-join-chelsea-in-race-for-ac-milan-forward-rafael-leao-paper-talk
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