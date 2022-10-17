«Манчестер Юнайтед» хочет подписать нападающего «Милана» Леау

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нападающего «Милана» Рафаэла Леау. Об этом сообщает Sky Sports.

23-летний нападающий присоединился к «Милану» в августе 2019 года. Всего за итальянский клуб он провел 128 матчей, забил 31 мяч и отдал 29 результативных передач.

Ранее сообщалось, что португальским футболистом также интересуются «Челси» и «Пари Сен-Жермен».