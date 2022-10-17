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Агент Погба рассказала о восстановлении полузащитника «Ювентуса» после травмы колена

Руслан Минаев
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Агент полузащитника «Ювентуса» Поля Погба Рафаэла Пимента рассказал о реабилитации хавбека после травмы колена.

«Почему он отказался от операции [на колене]? Потому что Поль был убежден, что при консервативной терапии он быстрее вернется. И у него была цель вернуться как можно скорее, чтобы помочь команде. К счастью, теперь все [трудности] позади. Скоро он вернется на поле и будет играть за «Ювентус», — цитирует Пименту Tuttosport.

Ранее сообщалось, что на поле 29-летний футболист может вернуться в начале ноября или в конце октября. В связи с этим он сохраняет шансы попасть в заявку сборной Франции на ЧМ-2022 в Катаре.

Погба перешел в «Ювентус» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт с клубом на четыре года. Он пока не сыграл за команду ни одного матча.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что Погба должен успеть набрать форму, чтобы попасть в заявку команды на ЧМ-2022.

Поль Погба
Сборная Франции по футболу
ФК Ювентус
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