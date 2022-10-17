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Осимхен — о Кварацхелии: «Вы еще не видели всего, на что он способен»

Осимхен восхищен игрой Кварацхелии за «Наполи» в этом сезоне
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен восхитился игрой полузащитника неаполитанцев Хвичи Кварацхелии.

«Я очень рад за него. Он заслуживает всей [похвалы], которую получает. Хвича только в начале своего пути, вы еще не видели всего, на что он способен. У него есть качества, чтобы заставить нас мечтать в этом сезоне. Хвича очень уверен в себе, и мы в любой момент поддержим его», — цитирует Осимхена DAZN.

«Наполи» с 26 очками лидирует в турнирной таблице серии А. В этом сезоне подопечные Лучано Спаллетти выиграли десятый матч подряд. Всего на счету «Наполи» 12 побед и 2 ничьих в 14 матчах сезона.

В этом сезоне Кварацхелия провел за неаполитанский клуб 14 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

Виктор Осимхен
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 10 8 2 0 25-9 26
2
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
4
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
5
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
11
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
12
 Салернитана 10 2 4 4 12-16 10
13
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
14
 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
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38 тур
15.10 16:00
Эмполи – Монца
 1 : 0
15.10 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 1
15.10 21:45
Аталанта – Сассуоло
 2 : 1
16.10 13:30
Интер – Салернитана
 2 : 0
16.10 16:00
Лацио – Удинезе
 0 : 0
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 2 : 2
16.10 19:00
Наполи – Болонья
 3 : 2
16.10 21:45
Верона – Милан
 1 : 2
17.10 19:30
Сампдория – Рома
 - : -
17.10 21:45
Лечче – Фиорентина
 - : -
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Г
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 6
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 8 1 3
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 9 1 3
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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