Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен восхитился игрой полузащитника неаполитанцев Хвичи Кварацхелии.

«Я очень рад за него. Он заслуживает всей [похвалы], которую получает. Хвича только в начале своего пути, вы еще не видели всего, на что он способен. У него есть качества, чтобы заставить нас мечтать в этом сезоне. Хвича очень уверен в себе, и мы в любой момент поддержим его», — цитирует Осимхена DAZN.

«Наполи» с 26 очками лидирует в турнирной таблице серии А. В этом сезоне подопечные Лучано Спаллетти выиграли десятый матч подряд. Всего на счету «Наполи» 12 побед и 2 ничьих в 14 матчах сезона.

В этом сезоне Кварацхелия провел за неаполитанский клуб 14 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.