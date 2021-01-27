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Малькюи прибыл на медосмотр в «Фиорентину»

12:20
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Защитник «Наполи» Кевин Малькюи прибыл на медосмотр в «Фиорентину». Его фотография появилась в официальном Twitter клуба. Football Italia сообщает, что переход должен быть оформлен сегодня.

По данным Calciomercato.com, «фиалки» арендуют игрока за 6 миллионов евро с опцией выкупа. 29-летний француз в текущем сезоне провел два матча за «Наполи».

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