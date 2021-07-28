Музей Роналду выпустил лимитированную коллекцию футболок в честь сотого гола за «Ювентус»

Музей Криштиану Роналду в честь 100-го гола португальца за «Ювентус» подготовил коллекцию футболок.

На футболки будет нанесена фотография с фирменным празднованием форварда забитого мяча и надпись «100 голов за «Ювентус».

36-летний Роналду забил 100-й гол за итальянский клуб в мае 2021 года, отметившись в матче с «Сассуоло». Футболист достиг этой отметки за три сезона в «Юве».