Музей Роналду выпустил лимитированную коллекцию футболок в честь сотого гола за «Ювентус»
10:50
Музей Криштиану Роналду в честь 100-го гола португальца за «Ювентус» подготовил коллекцию футболок.
На футболки будет нанесена фотография с фирменным празднованием форварда забитого мяча и надпись «100 голов за «Ювентус».
36-летний Роналду забил 100-й гол за итальянский клуб в мае 2021 года, отметившись в матче с «Сассуоло». Футболист достиг этой отметки за три сезона в «Юве».
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