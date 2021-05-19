Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением о том, почему Алексей Миранчук мало играет за клуб.

«В прошлом году у меня тоже были такие ситуации, когда я играл неплохо, но играл меньше. Здесь команда из 20 человек, и все очень сильные. Мистер принимает решение, нужно быть готовым выйти в любую минуту. Те игроки, которые выходят на поле, должны усилить игру, добавить в скорости и интенсивности.

Все знают качества Миранчука, ему не надо ничего доказывать. Есть период адаптации и понимания. Придя из чемпионата России, ему, конечно, тяжело. И язык... Он скромный парень, сейчас уже более общительный. У нас привыкли все и сразу. Надо работать и ждать шанса», — сказал Малиновский в интервью YouTube-канала журналиста Нобеля Арустамяна.

Миранчук выступает за «Аталанту» с лета 2020 года. В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 29 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.